Брухунова рассказала о самом ценном подарке от 77-летнего Петросяна: «Послан богом»

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Как отметила жена юмориста, с материальными благами главный дар супруга никак не связан, деньгами его не измерить.

Молодая супруга 77-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о самом ценном подарке, полученном от него. Этот презент, если его можно так назвать, никак не связан с материальными благами, однако ничто не может быть столь дорого для женщины. Кроме того, состоянием мужа Брухунова и так пользуется при необходимости.

Как прежде делилась жена артиста, в их доме нет разделения финансов. В семье существует общий бюджет и вообще все — на двоих. Брухунова считает, что именно такой порядок вещей оптимален и абсолютно нормален в отношениях. Траты, материальные и душевные, делятся между возлюбленными поровну. Вместе переживают они и радости.

Один из этих счастливых моментов — появление на свет общего сына Вагана. Имя мальчику выбрала мама, назвала в честь дедушки по отцовской линии. По ее словам, предложение Евгений Ваганович одобрил тут же без обсуждений. К слову, именно малыша Брухунова считает самым ценным даром от супруга.

«Не уверена, что про человека можно сказать: подарок. Но Ваган послан нам Богом. В этом я уверена на все 100%», — сказала она.

Как напоминает dni.ru, крошка Ваган — не единственный ребенок Евгения Петросяна. Сестре мальчика уже 53 года, ее зовут Викторина. Родилась в первом браке артиста, после смерти мамы ее воспитанием занималась новая жена юмориста Елена Степаненко. Между мачехой и падчерицей и после развода звезд сохранились теплые отношения, а вот с отцом Викторина не общается. Попытки Степаненко помирить родственников успехом не увенчались.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Татьяны Брухуновой о конфликте Евгения Петросяна со старшей дочерью.