Не Горох: брат Моисеева раскрыл личности наследников имущества певца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Проживающий в Канаде Маркс Толкач заявил, что знаменитый артист при жизни попал в лапы «организованной мафии».

Старший брат Бориса Моисеева Маркс Толкач, проживающий в Канаде, обвинил в присвоении имущества покойного певца его домработницу, уборщицу и соседа. Он признался, что узнал об этом из телевизора.

«Мне еще стала известна информация с телевидения, что якобы Борис написал завещание на домработницу, на уборщицу и на соседа. Завещал им свои материальные средства… Так что это просто организованная мафия по завладению имуществом моего брата», — заявил Толкач в комментарии 5-tv.ru.

Известно, что родственник Моисеева прямо обвиняет в его смерти директора исполнителя Сергея Гороха. По версии Толкача, помощник певца сделал все, чтобы свести его в могилу с целью завладения деньгами и имуществом.

В свою очередь Горох на днях прокомментировал нападки на него со стороны брата артиста. Он заявил, что не намерен лично выяснять отношения с Толкачем, и намекнул, что, по его мнению, у того проблемы с головой.

Кроме брата заслуженного артиста РФ, претензии на наследство Моисеева недавно заявил шоумэн Стас Барецкий. Он назвал себя внебрачным сыном умершего певца и политика Валерии Новодворской, также ныне покойной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что домработница Бориса Моисеева пролила свет на таинственную смерть певца.