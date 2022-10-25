Ничто не остановит: Зеленского подозревают в «попрошайничестве» у нового премьера Британии

Пользователи Twitter назвали Зеленского попрошайкой после его поста с поздравлением Сунака

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Office \ apaimages / ТАСС

Побирушничество стало неотъемлемой частью национальной политики Украины и ее лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вскоре начать клянчить деньги у нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Намек на это пользователи Twitter усмотрели в поздравлении лидера Незалежной Сунака со вступлением в должность.

В своем аккаунте Зеленский ранее поздравил нового главу британского правительства и написал, что готов вместе и дальше «укреплять стратегическое партнерство» между странами.

В сети раскрыли намерение Зеленского «попрошайничать» у нового премьера Британии; www.globallookpress.com / Stephen Lock

«Перевод: поздравляю, теперь вы должны дать мне денег»;

«Ты скоро будешь просить денег, вот что ты имеешь в виду»;

«Вы выстраиваетесь в очередь, чтобы выпросить еще немного, да?» — комментируют пользователи слова Зеленского.

Попрошайничество стало уже неотъемлемой частью национальной политики Украины и ее лидера. Так, ранее в этот день в Незалежную с рабочим визитом приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На перроне Киевского вокзала ему вручили букет ирисов. Многие усмотрели в этом неприкрытый намек на системы ПВО «IRIS-T», которые Германия пообещала поставить Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как британцы потроллили своего нового премьер-министра Риши Сунака