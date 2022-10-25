Уничтожить противника одним ударом: лучшее видео из зоны СВО на Украине за сегодня

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Недавно мобилизованные россияне и опытные бойцы выполняют сложнейшие задачи командования ради спасения Родины. Это — настоящие герои нашего времени.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также присоединенных к РФ территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 5-tv.ru подводит итоги очередного дня СВО и показывает лучшие кадры с места событий.

Так, 25 октября новые танковые экипажи и мотострелковые подразделения из числа мобилизованных были заняты отработкой нетривиальных боевых задач в тыловой зоне проведения спецоперации.

Опытные военнослужащие, в частности, российские минометчики поразили не одно укрепление противника, а также бронированную технику и живую силу противника на максимальном удалении.

Подразделения ВДВ России при помощи огнеметной системы ТОС «Солнцепек» продолжают уничтожают пункты управления украинских боевиков, отметили сегодня в Минобороны РФ. А экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 — ликвидировать наземные цели противника за считанные минуты благодаря серьезной профессиональной подготовке.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский уже нацелился на попрошайничество у нового премьера Британии Риши Сунака.