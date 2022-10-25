Президента ФРГ Штайнмайера полтора часа продержали в бомбоубежище под Черниговом

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Визит немецкого политика на Украину прервала воздушная тревога.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе рабочего визита на Украину был вынужден скрываться в бомбоубежище. Об этом сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.

Уточняется, что через несколько часов после приезда немецкого лидера в Киеве и других частях Украины сработала воздушная тревога. Она застала Штайнмайера на севере страны, в приграничной с Белоруссией и РФ Черниговской области, где он хотел «получить представление о регионе, который был оккупирован российскими войсками в начале агрессивной войны».

Немецкий президент едва успел встретиться с мэром города Корюковка, как прозвучал сигнал тревоги, и Штайнмайеру пришлось добираться до безопасного места. В бомбоубежище он провел полтора часа.

Инцидент с немецким лидером стал предметом шуток в соцсетях. По мнению российских пользователей и блогеров, никакой опасности на самом деле не было, а сирену воздушной тревоги ушлые чиновники киевского режима включили специально для создания «пугающего антуража», чтобы Штайнмайер был сговорчивее при обсуждении поставок Украине немецких систем ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал что немецкий лидер Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала СВО прибыл на Украину с рабочим визитом.