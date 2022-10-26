Кириенко рассказал, как «коллективный Запад» уничтожает людей за их «неправильный» выбор

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Никто не сомневается: России сегодня противостоит весь блок НАТО. В зоне СВО сражение идет за весь русский мир.

Укрепление духовного, культурного и экономического суверенитета России сегодня обсуждали в Москве на Всемирном русском народном соборе. Участники встречи отметили, что Запад развязал против России серьезное сражение и выстоять можно, только объединяясь.

«Идет война, причем не только военное противостояние всего блока НАТО, но и беспрецедентная экономическая война. Идет беспрецедентная информационная и психологическая война, и целью этой войны, конечно, является разрушение суверенитета, идентичности, в идеале расчленение страны. Как они могут победить? Только если расколоть и расчленить», — подчеркнул первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко также отметил, что на примере Донбасса все видели, как людей начали уничтожать только за их выбор.