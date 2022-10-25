У кого украл? Макрон подарил Папе Римскому редчайшую книгу с Украины

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Презент понтифику обернулся большим скандалом. Делом даже заинтересовались в МИД Польши.

В крайне неловкую ситуацию попал президент Франции. После аудиенции у Папы Римского в Ватикане Эманнуэль Макрон подарил понтифику книгу Иммануила Канта XVIII века, и тут же в Польше разглядели на первой странице штамп львовской библиотеки! При чем, тех времен, когда Львов принадлежал Польше.

Журналисты и блогеры предположили, что фолиант был украден во время Второй мировой войны. И общественность немедленно задалась вопросом: как он оказался в руках президента Франции?

Сейчас МИД Польши изучает историю подарка и пока не делает никаких заявлений.