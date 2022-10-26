Звезде «Дома-2» Руслану Перову грозит до 7 лет тюрьмы за дебош в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Очевидцы утверждают, что молодой человек сначала грубо приставал к незнакомкам, а затем достал пистолет. Дело закончилось массовой дракой.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Руслан Перов может оказаться на скамье подсудимых. В отношении него возбуждено уголовное дело после массовой драки на Невском проспекте в Петербурге.

По словам очевидцев, Перов вместе с товарищем грубо приставал на улице к незнакомым девушкам. За девушек вступились друзья. Конфликт быстро перерос в жесткую потасовку, в которой участвовали не меньше десяти человек. В какой-то момент прозвучал выстрел.

Как оказалось, Перов был вооружен травматическим пистолетом. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до семи лет тюрьмы.