Журналист Bild использовал видео военкора «Известий» для создания фейка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex T; Twitter / Girkingirkin, JulianRoepcke, TaylorKemsing; Telegram / DenZkul

Прославившийся пещерной русофобией Джулиан Репке сообщил о «захвате» украинскими боевиками российского огнемета «Солнцепек».

Журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке, известный крайне русофобскими взглядами, в нарушение профессиональных принципов использовал видео военкора «Известий» Дениса Кулаги для распространения фейка о якобы успешном продвижении украинских войск на Бахмутском направлении.

Военкор опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показал погрузку снарядов в тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» (ТОС-1) и пообещал подписчикам «огненный эксклюзив» в скором времени.

После этого скриншот видео Кулаги, на котором виден «Солнцепек», опубликовал в своем канале бывший политический и военный деятель Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) с комментарием: «Бахмутский напрямок. Обстановка».

Именно этот скриншот выложил на своей странице в Twitter Репке. При этом он написал, что «в руках украинцев оказался ТОС-1 («Солнцепек») и заявил о продвижении ВСУ «как минимум на пять километров восточнее Бахмута». Пользователи сети и российские журналисты обратили внимание на фейк и поспешили указать на него. Однако немецкий пропагандист в ответ начал оправдываться, заявив, что даже если на фото запечатлен российский солдат, то это ничего не значит.

Ранее 5-tv.ru сообщал о наступлении Вооруженных сил РФ на Артемовск (Бахмут). По данным военкора Кулаги, там огнеметы «Солнцепек» обрушили испепеляющую бурю на укрепления противника.