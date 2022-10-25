Черчиль бы заплакал: британцы жестко потроллили нового премьера Британии

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Смириться с политической турбулентностью подданным королевства помогает их особый юмор.

Не успел новый премьер Британии Риши Сунак приступить к своим полномочиям, как тут же попал под раздачу жителей королевства. Только английский юмор помогает им принять кризис в стране и смириться с тем, что у руля уже третий премьер за год. Он же — один из самых богатых людей мира, а еще первый из правителей с азиатскими корнями и самый молодой за всю историю. В связи с этим британцы и Черчиля вспомнили.

Черчиль бы заплакал

И не зря. Это давняя история и связана она с отношением Черчилля к Махмату Ганди, политику и общественному деятелю, которому индусы обязаны независимостью. Британский премьер называл его бунтарем из мелких адвокатов, выступающего в роли полуголого факира, разгуливающего по ступеням дворца вице-короля. Политик был категорически против предоставления Индии самоуправления и не скрывал неприязни к индуизму.

Черчиль бы заплакал поставить это. Twitter / Trollgegod4ever

Страшно представить, что бы сказал Черчиль, заглянувший в будущее без малого на 100 лет вперед. Увидев, премьера-индуса человек железной воли как минимум бы заплакал, смеются пользователи Twitter.

Не Даунинг стрит, а дешевый цирк

Еще один мем — Даунинг Стрит, 10 и десятки резиновых тапок. Пользователи не унимаются — место, святое для британцев, где вершатся главные дела королевства, превратилось в цирк. Теперь, смеются британцы, понадобится очень много слуг.

«Им также понадобятся слуги — их много. Где они будут жить — на крыше? Все шикарные богатые азиатские семьи имеют армии слуг, а шикарные богатые азиатские женщины — самые большие снобы в истории человечества», — отмечают подписчики.

Перед Даунинг Стрит — вот это. Twitter / Shiite_Happens

Еще одна вариация того, как будет выглядеть резиденция — овощная палатка. Британцы не упускают припомнить Сунаку его корни: хоть премьер и родился в Гэмпшире и за плечами у него элитная школа, Оксфордский и Стэнфордский университеты. Но предки-то иммигрировали из Индии…

Конец эпохи

С приходом Риши Сунки Консервативной партии точно пришел конец — в этом на 100% уверены некоторые пользователи. Дело в том, что выбирать больше некого, Сунак — все что осталось у консерваторов.

«Сунак добился желаемого, и теперь нет никакого смысла в избирательных процессах, поскольку голосовать больше не за кого», — иронизирует еще один из пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британцы отреагировали на назначение Сунака премьер-министром.