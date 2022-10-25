Электросетевой комплекс на северо-западе России подготовили к зиме

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

На развитие и обновление электросетей выделено порядка 70 миллиардов рублей. Крупнейший проект — подстанция «Ломоносовская», которая обеспечит надежное электроснабжение пригорода Санкт-Петербурга.

Г

Группа «Россети» завершила основные мероприятия в рамках подготовки электросетевого комплекса Северо-Западного федерального округа (СЗФО) к осенне-зимнему периоду. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.

Он уточнил, что в соответствии с планом было отремонтировано свыше 3, 5 тысяч единиц подстанционного оборудования — это почти 1 750 километров линий электропередачи. Кроме того, на территории всех объектов провели расчистку от растительности — всего порядка 30 с лишним тысяч гектаров просек ЛЭП.

Также полностью укомплектован аварийный запас оборудования и материалов, готовы к работе и все аварийно-восстановительные бригады: в совокупности это почти 6, 5 тысяч специалистов и почти три тысячи единиц техники.

Особое внимание уделяется вопросам повышения надежности электроснабжения. Так, в Республиках Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях из-за случавшихся технологических нарушений разработаны соответствующие программы. Они предусматривают техническое перевооружение и реконструкцию семи подстанций от 35 до 110 киловатт и более пяти тысяч километров ЛЭП напряжением до 110 киловатт включительно. Плюс запланировано приобретение авто- и спецтехники, резервных источников электроснабжения. Сейчас определяются источники финансирования мероприятий.

Всего в 2022 году объем инвестиционной программы группы «Россети» в СЗФО составляет более 70 миллиардов рублей. В числе крупнейших проектов — ввод подстанции в 330 киловатт «Ломоносовская», с ее запуском вырастет надежность энергоснабжения пригородов Санкт-Петербурга. Также ввести в эксплуатацию планируется две линии электропередачи в 110 киловатт для техприсоединения объектов оборонного комплекса и газотранспортной инфраструктуры.

Группа «Россети» представлена на территории десяти субъектов СЗФО компаниями «ФСК — Россети», «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго» и «Россети Янтарь». Под их управлением находятся более 70 тысяч подстанций и распределительных пунктов общей мощностью около 107 ГВА, а также около 289 тыс. км линий электропередачи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в тарифы ЖКХ хотят включить услугу «умного» дома.