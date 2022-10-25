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Именно он некогда называл Россию главной угрозой США.

Экс-глава Пентагона Эштон Картер умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Картер возглавлял американское оборонное ведомства при администрации Обамы. Он помогал контролировать запуск военной стратегии, целью которой было отбрасывание военной группировки ИГ* в Сирии и Ираке и ее полное поражение. К слову, пока все так и осталось на своих местах.

Именно Эштон Картер некогда называл Россию главной угрозой США.

* — запрещен в РФ.