«Слабое звено в семье»: как воспитывает своих дочерей Гоша Куценко

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актер признается, что видится с детьми редко. Именно поэтому каждая встреча для него дорога.

Многодетный отец, звезда комедии «Любовь-морковь» актер Гоша Куценко о своей семье говорит мало. Он редко раскрывает подробности личной жизни и как общается со своими дочерями. Хотя дети — одно из главных достижений 55-летнего артиста.

За время его отношений с актрисой Марией Порошиной на свет появилась старшая дочь Полина. Девочка рано начала проявлять интерес к искусству и пошла по стопам звездных родителей. Дебют Полины Куценко в кино состоялся в 11 лет. Она появилась в эпизоде фильма «На пути к сердцу». Отец даже успел сняться вместе с дочерью в сериалах. 26-летняя наследница артиста активно продолжает работу в российском кинематографе.

В браке с актрисой Ириной Скриниченко у Куценко родились девочки Евгения и Светлана. Семилетняя Женя уже успела сняться с папой в клипе, а ее пятилетняя сестра Света пока подрастает и радуется большому миру. Никого на земле не любил как своих дочерей — признался Гоша Куценко в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. Своих девочек он буквально носит на руках.

«Я слабое звено в семье, я конечно, их балую. И YouTube, и сладости, и игрушки, я слабое звено. Знаете, дети, на самом деле — это осмысление жизни. Если бы не они, если бы у меня не было детей, я бы по-другому смотрел на этот свет. Я бы, наверное, был бы жестоким и беспощадным. Дети — это самое божественное, что есть у человечества», — уверен актер.

По словам заботливого отца, дети отвечают ему взаимностью, любят его, дружат с ним и даже немного побаиваются. Куценко лишь сожалеет, что очень редко их видит из-за работы. Но когда они вместе этой вынужденной разлуки, как и не бывало.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гошу Куценко видели с беременной спутницей на премьере фильма «Плакать нельзя».