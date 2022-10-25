Глава ЕК фон дер Ляйен назвала целью ЕС конфискацию активов РФ для Украины

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Европа устала постоянно помогать Киеву и разрабатывает способ, как привлечь к этому Москву.

Первоначальная задача Евросоюза состоит не в замораживании российских активов, а в их конфискации. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции в Берлине. По ее словам, сейчас ЕС не имеет необходимых для этого полномочий, поэтому для выполнения целей нужно хорошо постараться.

«Мы создали специальную экспертную группу представителей наших государств-членов и международных экспертов. Ее цель не только определить, где и что заморожено, но и понять, каковы легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины», — объяснила она.

Глава ЕК отметила, что подобные дела провернуть непросто, впереди предстоит много работы. Она подчеркнула, что стоит на защите верховенства закона, поэтому конфисковывать российские активы необходимо только на законных основаниях.

Стоит отметить, что в ходе конференции доноров международной помощи для Украины, на которой выступала фон дер Ляйен, она много раз подчеркнула, что на восстановление Незалежной нужно больше 350 миллионов евро. Такая сумма как раз насчитывается в объемах замороженных активов РФ.

Ранее 5-tv.ru отмечал, что канцлер Германии Олаф Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» для «спасения» Украины.