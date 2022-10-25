Умерла 104-летняя москвичка, ветеран ВОВ Розалия Сафонова

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Долгожительница до конца дней сохраняла ясный ум и ежедневно делала зарядку.

Столичная долгожительница, ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Москвы Розалия Сафонова скончалась в возрасте 104 лет. Скорбную новость сообщили в Геронтологическом центре «Люблино», в пансионате которого женщина проживала с 1993 года.

Сафонова родилась 1 августа 1918 года в Москве. В октябре 1941-го она с другими комсомольцами под ежедневными налетами вражеской авиации рыла окопы в Подмосковье. Будучи постоянно с мокрыми ногами, она застудилась и впоследствии не смогла иметь детей. За героический труд в конце войны Сафонова была награждена медалью «За оборону Москвы». Всю оставшуюся жизнь она проработала секретарем-машинисткой в школе.

Со 100-летием долгожительницу в 2018 году поздравляли не только близкие и сотрудники пансионата, но и представители управы и депутаты района Люблино.

До конца дней женщина сохраняла ясный ум, ежедневно делала зарядку, активно занималась творчеством и арт-терапией, будучи примером стойкости духа для всех, кто ее знал.

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