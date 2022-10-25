«Надо на передовую, а не с телками в караоке»: Данко об инциденте с Витасом

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Ничукин; 5-tv.ru

Знаменитость не стал оправдывать или осуждать коллегу за дебош в развлекательном заведении, а дал ему ценный совет.

Певцу Витасу с его горячим темпераментом нужно отправиться на передовую в зону военной спецоперации и там выплескивать свои эмоции. Таким мнением в комментарии 5-tv.ru поделился певец Данко (Александр Фадеев).

Так исполнитель отреагировал на дебош, который его коллега на днях устроил в одном из столичных караоке-баров, повздорив с другим посетителем — чиновником Минтруда. Последнего Данко раскритиковал даже резче, чем Витаса, отметив, что тот занят далеко не тем, чем подобает министерскому работнику.

«Друзья мои, сейчас идет спецоперация, поэтому, если у вас в крови огонь играет, то, я думаю, вам нужно поехать туда и выплескивать на передовой свои эмоции. Витасу 42 года и, мне кажется, он вполне подошел бы для мобилизации. А что касается чиновников, то им надо поменьше ходить с телками по караоке и бухать, а побольше заботиться о людях и их благосостоянии», — заявил Данко.

Певец также призвал людей вести себя культурно и отдыхать, не причиняя вреда друг другу.

В минувшие выходные в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Витас (Виталий Грачев) брызнул из газового баллончика в лицо 38-летнему сотруднику Минтруда Султану Джандигову. Певцу якобы не понравилось поведение мужчины.

Врачи диагностировали у пострадавшего химический ожог первой степени, после чего тот написал заявление в полицию. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео нападения Витаса с газовым баллончиком на чиновника в караоке-клубе.