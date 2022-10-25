Кровавая маска: два десятка собак сгрызли лицо умершей хозяйки в Москве

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Забота о братьях наших меньших — благое намерение, но иногда может выйти нам боком.

В Московской квартире нашли труп собачницы с изуродованным лицом. Ее нос был откусан, а кожа вокруг него полностью обглодана. Та же история коснулась щек и скул. Остальные части тела убитой были нетронуты.

Известно, что погибшая работала кинологом, а смертоносную маску крови ей создали четвероногие подопечные. Как сообщил источник 5-tv.ru, мертвое тело нашел сожитель жертвы. На момент трагедии в доме разгуливало 20 собак, при жизни женщина занималась их разведением. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

К слову, не только собаки предпочитают грызть хозяев до смерти. Некоторые столичные кошки тоже готовят подобную участь домочадцем, правда, уже после их смерти. Еще в прошлом году 5-tv.ru публиковал историю о 19 кошках, которые искусали лицо умершей хозяйки.

Долгое время жительница столичного дома не выходила на связь. Ее соседка почувствовала трупный запах из соседней двери и сразу забила тревогу. Прибывшие спасатели вскрыли загадочную дверь и были шокированы увиденным.