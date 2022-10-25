Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim West; Пресс-центр Правительства РФ

Союзники киевского режима готовы до самого конца верить в святость любимой Незалежной, даже когда дело доходит до жизней людей.

Мнение Вашингтона о вероятном применении Киевом «грязной бомбы» совершенно непозволительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подход американской стороны увеличивает шансы использования ядерного оружия.

«Это подход далекий от серьезности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьезности той опасности, о которой мы говорим. Оставляем это, что называется, на совести этих телефонных собеседников и тех, кто выступал с заявлениями», — сказал представитель Кремля в ходе ежедневного телефонного брифинга.

Еще 23 октября стало известно о намерениях Украины подорвать «грязную бомбу» у себя же на территории, чтобы после обвинить в этом Россию. Как сообщили иностранные источники, все необходимое для получения боеприпаса почти готово.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об этом своим коллегам из Великобритании, Франции, Турции и США. Тогда в Вашингтоне отметили, что власти не хотят верить в предупреждение Москвы. Хотя, ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев еще в 2015 году заявлял о создании «грязной бомбы».