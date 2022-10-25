Житель Ленобласти облил краской мемориал «Разорванное кольцо на Дороге жизни»
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Фото, видео: Ладислав Карпов / ТАСС; 5-tv.ru
Объяснить внятно свой поступок мужчина не смог.
В Ленинградской области задержали подозреваемого в осквернении мемориала, посвященного Блокаде «Разорванное кольцо на Дороге жизни». 27-летний местный житель изрисовал монумент нацистской символикой.
«Подозреваемый с использованием краски нанес нацистскую символику на памятный столб и постамент зенитное орудие на Дороге жизни», — заявил и. о. руководителя следственного отдела по городу Всеволожск СУ СК России по Ленобласти Игорь Мишуткин.
«За порчу памятника… Дороге жизни… раскаиваюсь», — произнес после содеянного задержанный.
Мужчина не смог объяснить свой поступок. Следствие просит заключить его под стражу.