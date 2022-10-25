Коммунальные платежи за съемные квартиры мобилизованных оплатит Росимущество

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Для этого военным необходимо подать соответствующее заявление. На какой период распространяется льгота?

Росимущество оплатит мобилизованным россиянам коммунальные платежи, если они проживают в арендованных квартирах. Как сообщили в пресс-службе федерального агентства, резервисты, призванные по повестке или добровольцы смогут подать заявление об отсрочке платежей по аренде федерального имущества.

Отсрочку предоставят на весь период прохождения службы. В это время платить за коммуналку будет Росимущество. Более того, мобилизованные могут без штрафов расторгнуть договоры аренды.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил отсрочку по уплате налогов и взносов для мобилизованных граждан. Она будет действовать как в течение всего периода службы, так и еще несколько месяцев после ее окончания.

На прошлой неделе в Госдуме РФ предложили платить алименты для детей мобилизованных из бюджета. Помимо освобождения мобилизованных от обязательных выплат, их женам хотят установить рабочую неделю в 35 часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в России будут контролировать выплаты военным и их семьям.