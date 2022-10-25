В Латвии демонтировали монумент защитникам города от нацистов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Он был установлен в память о солдатах, которые защищали город летом 1941 года.

В Латвии продолжается уничтожение советских памятников. Этой ночью в одном из городов начали демонтировать монумент защитникам города от нацистов.

Вокруг него установили забор, а позднее туда приехала строительная техника. Решение о демонтаже мемориала приняли еще в августе. Он был установлен в память о солдатах, которые защищали город летом 1941 года.