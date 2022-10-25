Жители Европейской части России наблюдают солнечное затмение

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Murakami; 5-tv.ru

Тень Луны закроет 80% диаметра солнечного диска.

Затмение Солнца видели в Северном полушарии, в том числе в Европейской части России. Луна закрывает диск солнца: в Петербурге примерно наполовину, в Москве – более, чем на две трети. Погода ясная, так что просмотру небесного шоу ничто не мешает.

Тень Луны закроет 80% диаметра солнечного диска. Но в нашей стране это можно было увидеть только в Нижневартовске.

Вообще, же под тень Луны попадет большая часть Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и северо-восточной Африки. За затмением последуют магнитные бури. С 20 октября в России ухудшился магнитный фон, а вместе с ним и самочувствие у метеозависимых людей. дело в том, что аномальная солнечная активность способна вызывать головные боли, апатию и снижение работоспособности.

К магнитным бурям наиболее чувствительными оказались жители Якутии, Чукотки, Мурманска, Коми и других регионов России, сообщает URA.RU. Это связано с климато-географическими особенностями этих областей России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как магнитные бури отражаются на человеческой психике.