Российские военные отразили все атаки ВСУ в Херсонской области

Минобороны: ВС РФ отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ

Противник безуспешно пытался атаковать позиции россиян силами двух ротных групп.

Российские военные отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинская Херсонской области. Все атаки отражены», — заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Не менее успешно российские бойцы действовали на Купянском направлении. Там украинские формирования атаковали на узком фронте позиции ВС РФ у населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР).

Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, потеряв уничтоженными свыше 30 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

«На Краснолиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожены более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль», — добавил Конашенков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы и средства Минобороны РФ приведены в готовность к выполнению задач на случай радиоактивного заражения, если Киев взорвет на своей территории «грязную бомбу».