«Два разных киновоззрения»: как черный юмор сериала «1703» повлиял на зрителей

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Актер никак не ожидал, что в черной комедии поклонники увидят скрытые политические смыслы, привязку к современным событиям в мире.

У актера Гоши Куценко эта осень как никогда урожайна на кинопремьеры — в копилке звезды более десяти новых работ. Одной из них стала «черная комедия города белых ночей» — сериал под лаконичным названием «1703». В мрачном эпосе Сергея Сенцова Куценко исполнил роль хмурого опера Гоши Колпакова, алкоголика в завязке с жизнью наперекосяк. В беседе с 5-tv.ru звезда поделился подробностями работы в образе нового Жеглова.

«64 ночных смены, мы снимали только по ночам, в этом был наш ход, наш нуар. Мы снимали ночной Питер, даже если дело происходило днем. Это был ход, и его надо ощутить. Мы воюем с темными силами в этой картине, поэтому действие происходит ночью, в темноте. Так их лучше видно. Днем они стираются с людьми», — поделился 55-летний актер.

Первые отклики зрителей ошарашили Куценко. Он никак не ожидал, что в черной комедии поклонники увидят скрытые политические смыслы, привязку к современным событиям в мире.

«Как будто люди смотрели другое кино. Два разных киновоззрения. Это комедия, сатира. Этим все сказано. Люди перестали разбираться в жанрах. Это очень плохо, я вам скажу», — посетовал актер.

Зрители также отметили необычную подачу и роль северной столицы в ленте. 1703 — это год основания Санкт-Петербурга. Город на Неве в фантазийном детективном сериале предстает как один из главных действующих персонажей. На вопрос о причине такого художественного решения, Куценко реагирует мгновенно.

«Питерцы должны оценить борьбу двух столиц. Я бился за Питер как мог. Так что, Черный пес Петербург, привет тебе!» — улыбается он.

Ожидается, что в первом сезоне на экран выйдет восемь эпизодов черной комедии.

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