Фото, видео: www.globallookpress.com / Rafael Henrique; 5-tv.ru

В ближайшие дни все ошибки должны устраниться. Могут ли террористы быть причастны к проблемам с работой мессенджера.

Прекращение работы мессенджера WhatsApp* связано с вероятной технической ошибкой или неизвестным сбоем. Такое мнение выразил эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте Развития Интернета Артем Геллер. По его словам, подобная ситуация нормальна для большой компании и в ближайшее время все ошибки должны исправить.

«Скорее всего, это все же техническая ошибка, потому что косвенные признаки именно об этом говорят. Если бы это было что-то направленное на личные данные пользователей или политическая история, то это было бы направлено на конкретную страну или сектор людей. Но мы видим, что сбой глобальный, мировой, пострадала не только РФ», — объяснил он в беседе с 5-tv.ru.

Геллер отметил, что для Meta** все еще важны российские пользователи, поэтому сбои должны устраняться быстро. Он еще раз подчеркнул, что вряд ли сегодняшние проблемы связаны с хакерской деятельностью. Все факторы указывают на глубинный, технический сбой, начиная с порванного кабеля, заканчивая любой ошибкой программистов при обновлении сервиса.

«Сейчас существует система детекции, на самом деле WhatsApp уже знает и решает проблему. Вопрос лишь в том, скажут они что это было или нет, что бы это не было, оно влияет на их репутацию, пользователей, акции. Все это важно для компании, поэтому посмотрим, что они ответят», — отметил эксперт.

В том числе Геллер высказал свои предположения касаемо полного отключения этого мессенджера на территории РФ. По его словам, подобные меры в обозримом будущем не страшны. Он уверен в разумности нашего правительства, которое не станет травмировать граждан, отбирая у них привычные средства коммуникации.

Специалист подчеркнул, что в отличие от некоторых заблокированных в России социальных сетей, в мессенджере нельзя подстроить ленту новостей для создания информационного пузыря новостей, способного повлиять на восприятие пользователя к определенному мировому событию. WhatsApp отвечает только за отправку сообщений и звонков.

Ранее 5-tv.ru опубликовал шутку представителя МИД РФ Марии Захаровой о связи украинского лидера Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном по WhatsApp.

* — принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.