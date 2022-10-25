Сокрушительный удар ВСУ нанесен ВС РФ в районе Кременной

Заготовленный наемниками и украинскими националистами мощный прорыв был пресечен, а противник деморализован.

Сокрушительный удар нанесли российские военные по украинским подразделениям, которые попытались совершить прорыв в Кременную. Об этом в эфире Первого канала заявил полковник полиции Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории… " — подчеркнул военачальник.

Киселев отметил, что оборона в районе Кременной и Сватово слажена по уму и русские военные показывают яркий пример героизма. В частности, во время прорыва, по его данным, было взято много пленных, более десяти единиц техники подбито, а личный состав противника либо рассеян, либо уничтожен.

В то же время, полковник подчеркивает — расслабляться нельзя. ВСУ не прекратит попыток осуществления новых прорыва обороны.