Сын главы Минпромторга Мантурова попал в ДТП в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / MIT Russia; 5-tv.ru

В аварии пострадала 51-летняя женщина.

Сын министра промышленности и торговли Дениса Мантурова попал в ДТП в Москве.

По данным 5-tv.ru, авария произошла на Краснодарской улице. Евгений Мантуров, управляя автомобилем BMW M8, столкнулся с автобусом. Очевидцы сообщают, что при столкновении находившаяся в салоне автобуса 51-летняя пассажирка упала и получила травмы. Сейчас женщина находится в больнице, у нее диагностировали перелом руки.

Также известно, что сын члена правительства дождался сотрудников ГИБДД на месте аварии. По факту ДТП столичная полиция проводит проверку.

Минувшей ночью массовая авария произошла на западе Москвы. Там автобус протаранил сразу семь автомобилей. По словам очевидцев, водитель потерял управление и врезался в припаркованные легковушки. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием актрисы Анны Большовой, которая 14 октября насмерть сбила 31-летнюю прохожую в Калужской области.