Звезда «Москва слезам не верит» не выходит на связь с родственниками и друзьями

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

Актрису увезли в неизвестном направлении после госпитализации.

Актриса Инна Выходцева, сыгравшая в картине «Москва слезам не верит», перестала выходить на связь с родными и близками. Как рассказывает издание «Pro звезд», это произошло после госпитализации артистки.

В середине октября 87-летней знаменитости стало плохо, ее госпитализировали в НИИ им. Склифософского с желудочным отравлением. Там она проходила лечение около недели, а потом уехала в компании некого Евгения. Предположительно, мужчина приходится актрисе племянником.

При этом, по информации портала, Инна Николаевна при выписке была не похожа на себя. Поклонники, узнавшие актрису, уверяют, что она вела себя странно: отворачивалась и ни с кем не хотела разговаривать. У некоторых даже возникло ощущение, что женщина не отдавала отчет своим действиям.

Смущает близких артистки и тот факт, что она никому не сообщила о своей болезни, как и о том, с кем ухала из больницы. Дело в том, что знаменитость не была затворницей ранее и тесно поддерживала общение с родными и друзьями. В связи с этим они просят предполагаемого племянника дать хотя бы какую-то весточку об Инне Николаевне.

«Евгений, огромная к вам просьба, пожалуйста, дайте нам знать, как чувствует себя Инна Николаевна», — обратились друзья к Евгению.

Инна Выходцева — заслуженная артистка России, на ее счету более 150 картин. Часто ей доставались второстепенные роли, но ни одна из них не прошла мимо российского зрителя. Публика до сих пор с обожанием вспоминает сотрудницу статучреждения в «Служебном романе» или помощницу режиссера в «Москва слезам не верит». В личной жизни актриса была счастлива с советским и российским актером Львом Поляковым, которого не стало в 2001 году. У супругов был единственный сын Никита, который погиб при трагических обстоятельствах, став жертвой цунами в Доминиканской республике в 1998 году.

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