Песков: позиция Турции касаемо РФ выгодно отличается от Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka; Пресс-служба Правительства РФ

Анкара предпочитает заботиться о своем населении и потому готова сотрудничать с Москвой.

Позиция Турции касательно России отличается от европейской, потому что Анкара в первую очередь следует национальным интересам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, турецкая сторона выгодно для двусторонних отношений с нашей страной.

«Турция занимает позицию отличную от стран коллективного Запада. Турция сохраняет возможность для использования своих посреднических услуг, следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений с нашей страной», — объяснил представитель Кремля.

Песков отметил, что сейчас Анкара является одним из крупнейших покупателей российского газа. Оба государства связывает одна из самых крупных газопроводных систем «Турецкий поток», который имеет значительный потенциал к будущему расширению.

Поэтому все вопросы по поводу транзита газа сейчас действительно находятся на повестке дня. По словам пресс-секретаря президента, то многоформатное сотрудничество, которое у России с Турцией, всегда подразумевает постоянные контакты. При этом представитель Кремля уверен, что Анкара не станет злоупотреблять своим особенным положением.

«Есть конъюнктура для торговли газом, никто не собирается выходить за грани разумного, это понимают наши турецкие партнеры, это понимаем и мы. Поэтому оснований для беспокойства не видим», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция просит «Газпром» об отсрочке части платежей за газ.