«Я за духовное просвещение»: почему Иван Янковский предпочитает кино со смыслом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

Потомственный артист играет в разных жанрах, и каждая его роль заставляет зрителя задуматься.

Актер Иван Янковский, исполнивший в новом фильме режиссера Натальи Назаровой «Плакать нельзя» главную роль, уверен, что кино не должно быть пустым. Любая актерская работа, будь то постановка на театральной сцене или лента на большом экране, должна вдохновлять. Об этом звезда триллера «Дама Пик» рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«На мой взгляд, контент, который студии делают, он должен быть разным. Лично я очень часто устаю, зритель в основном приходит отдохнуть, развлечься. Должны быть картины, когда ты можешь посмеяться, и все равно в тебя должно попасть что-то важное», — поделился личным мнением потомственный актер.

Внук Олега Янковского много играет на сцене и в кино. Его работы отличаются эмоциональной глубиной и выразительностью. 31-летний артист пробует себя в разных жанрах. Однолюб и романтик в душе, Янковский серьезно относится к каждой своей роли, как и к искусству, которому служит.

«Лично я как артист, как человек, я за духовное просвещение, которое бы происходило через кино, театр, через искусство в целом. Для меня все-таки важно, чтобы человек, зритель в данном случае, ходил в кино, в театр и через картину задавал себе вопросы, одухотворялся, чтобы это наводило на важные мысли о жизни, своем будущем, роли в обществе, своих ценностях», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Netflix превратит «Игру в кальмара» в ее противоположность. Корейский режиссер с помощью своего сериала пытался донести, что неправильно возводить деньги в культ и быть готовым ради них на все. Корпораты решили извратить его философию ради заработка.