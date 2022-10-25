Экс-супруг Екатерины Климовой показался в компании загадочной избранницы

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Актер вышел в свет с блондинкой, а еще недавно на ее месте была брюнетка.

У бывшего супруга Екатерины Климовой новая избранница. С ней режиссер и актер Гела Месхи накануне пришел на премьеру фильма «Либерея: Охотники за сокровищами», которая состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь».

Как рассказывает KP.RU, гости не сводили глаз с пары. Любопытство публики подогревал тот факт, что еще недавно, в сентябре, Месхи видели в компании брюнетки и коллеги Наталь Земцовой, она же — экс-супруга солиста «Uma2rman». Причем девушка была первой, с кем артист вышел в свет после расставания с актрисой Екатериной Климовой. Но, видимо, отношения приказали долго жить. Имя же новой избранницы пока не раскрывается, но было видно, что Месхи к ней испытывает нежные чувства: во время мероприятия пара почти все время держалась за руки и выглядели счастливыми. При этом актера нисколько не смущало, что возлюбленная выше его на полголовы.

Компанию на красной дорожке влюбленным составили также актрисы Екатерина Шпица, Дарья Повереннова, певица Лена Катина, актер Владимир Яглыч, фигуристка Анастасия Гребенкина, художник Никас Сафронов и многие другие.

К слову, Гела Месхи не любит афишировать свою личную жизнь. С Екатериной Климовой он расстался в 2019 году, спустя четыре года супружеских отношений. Главной причиной разрыва Климова назвала невозможность совмещать семью и работу. Из-за частых разъездов обоих у пары не было возможности обсуждать семейные вопросы, все это выливалось в обиды и недопонимания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах с детьми у актрисы Екатерины Климовой.