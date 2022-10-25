Было ваше, стало наше: власти Эстонии отнимают жилье у собственников из России

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В ситуации сложился некий замкнутый круг, который играет на руку только европейцам. Что делать гражданам РФ?

Эстонцы, которые уже месяц как не пускают россиян через границу, решили пойти еще дальше: теперь они грозят отобрать недвижимость у наших граждан. Владельцы квартир и домов из России, не имея возможности получить визу, сейчас вынуждены продавать свое жилье практически за бесценок.

Иначе через некоторое время недвижимость просто заберут: в министерстве внутренних дел Эстонии уже предупредили о том, что если у собственников появятся долги по налогам или коммунальным платежам, то имущество будет утрачено. При этом переводить деньги в Эстонию сейчас очень проблематично.

Эстония закрывает въезд для россиян с 19 сентября

Россиянам принадлежит более 40 тысяч объектов недвижимости. Большая часть приходится на граждан с видом на жительство (ВНЖ). При этом более 4500 граждан РФ владеющими домами в Эстонии, не имеют ВНЖ в республике, а соответственно не могут пересечь границу.

Эстонский вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар заявлял, что те собственники рискуют «оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости». Власти, разумеется, не заинтересованы в помощи решения этого вопроса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Эстония намеренно портит отношения с Россией.