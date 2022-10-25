Чехия запретила въезд российским туристам с шенгенскими визами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Европейцы сделали исключение только для двух категорий граждан из РФ.

Чехия с этого дня закрывает въезд для российских туристов с шенгенскими визами. Там последовали примеру Финляндии, Польши и стран Прибалтики, которые уже ввели аналогичные меры.

Уточняется, что Чехия не хочет видеть россиян, путешествующих с целью туризма, спорта или культуры. И то, какая именно страна выдала им шенген, не будет играть роли.

Исключение сделано лишь для тех, кто направляется в деловую поездку или на лечение: их ограничение не коснется.

Визовые ограничения для россиян раскололи Евросоюз

Возможно на истеричное решение чехов повлиял энергетический кризис: граждане страны вынуждены сесть из-за него на диету. Дело в том, что Чехия массово отказывается от горячего питания для экономии газа и электричества, заменяя изысканные блюда на бутерброды. Таким образом под удар попадает и сфера общепита — у местных нет средств, чтобы позволить себе поужинать в заведении, а туристический поток будет хромать, в том числе и из-за запрета на туризм россиян.

Тем временем, Евросоюз затрудняется найти замену российскому газу, сообщает URA.RU со ссылкой на Parlamentní listy. Отсутствие стратегически важного сырья грозит развалом всей Чехии, уверен бывший глава газовой компании «Prazska plynarenska».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как экс-президент Чехии обвинил Запад в разрастании топливного кризиса.