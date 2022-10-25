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Лидер пятой республики хочет взвалить решение конфликта на религию, хотя это прямая обязанность Киева.

Французский лидер Эммануэль Макрон во время встречи с Папой Римским Франциском попросил его связаться с президентом России Владимиром Путиным, а также с патриархом Кириллом и американским лидером Джо Байденом, сообщила газета Le Point.

Глава пятой республики уверен, что наставления папы сыграют важную роль в урегулировании украинского конфликта. В том числе Макрон призвал Франциска посодействовать в установлении мира в Незалежной.

Еще недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Путин реже общается с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Макроном, ведь те не разделяют российской позиции. Стоит отметить, что наш президент понимает мнение запада касаемо СВО, однако реальные цели России отличаются от затуманенных киевским режимом взглядов.

К слову, ранее президент Франции обвинил правительство России в якобы использовании Русской православной церкви (РПЦ) в целях оправдания политики государства посредством манипуляции. Он уверен, что наши религиозные лидеры обязаны сопротивляться политическим идеям и поддерживать права человека. Как сообшал 5-tv.ru, в Вене Ульянов раскритиковал Макрона за неуместные заявления об РПЦ.