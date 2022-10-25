Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин выбрал себе позывной «Космос» в зоне СВО

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

Теперь государственный деятель окончательно закрепился в рядах ВС РФ.

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который сейчас находится в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса, взял себе позывной Космос. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

«Космос — это мой позывной для радиообмена», — объяснил экс-гендиректор компании.

В том числе в своем Telegram-канале Рогозин выложил несколько снимков, где позирует в боевой экипировке рядом с командирами донецких батальонов. На его бронежилете имеется нашивка со словом «Космос», а в руках находится карабин.

Еще 17 февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили о возобновлении массированных обстрелов со стороны украинских националистов. На мирное урегулирование конфликта посредством дипломатии Киев идти отказался. Тогда, 24 февраля российский лидер Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции (СВО), целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Запад расценил намерения нашего президента как вторжение и начал антироссийскую кампанию по всему миру.

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