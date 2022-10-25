Фото: Instagram* / meladzeliya

Конкурсантка уверенно обыгрывает соперников в 12-м сезоне проекта.

Дочь российского и украинского продюсера Константина Меладзе уверенно обыгрывает соперников по проекту «Голос». В очередном этапе состязания 18-летняя Лия конкурировала с юной певицей Яной и прошла в следующий тур. Правда, член жюри конкурса Надя Дорофеева в последний момент спасла и вторую участницу поединка.

Как рассказывает StarHit.ru, этому обрадовалась и сама Лия Меладзе. По ее словам, она искренне переживала за Яну, так как девушка очень талантлива и достойна быть победителем. Однако от хейта в соцсетях дочь продюсера это не спасло. Некоторые упрекали исполнительницу в ее выгодном положении: звездный отец, связи, повышенное внимание жюри.

Впрочем, Лия была к готова к критике и понимала всю ответственность и сложности, которые ее ждут во время состязания. Но и верила в то, что ее все-таки оценят за талант, а не известную фамилию.

«В глубине души я понимала, что иду на шоу и своей историей могу заинтересовать многих. Но, с другой стороны, я достаточно харизматичный и милый человек. По крайней мере, мне так кажется. Думаю, моя фамилия здесь ни при чем», - призналась исполнительница.

Она не сомневается, что давно бы выбыла из проекта, если бы плохо выступала. Никакие связи в «Голосе» не работают.

«Мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне. Так что считаю, с вокалом у меня тоже все довольно хорошо», — считает Лия Меладзе.

Юная артистка отметила, что наравне со всеми проходила кастинг и волновалась не меньше остальных. И только сейчас она справилась с переживаниями.

Как известно, очередной, 12-й, сезон шоу «Голос» стартовал в январе 2022 года на канале «1+1», но после трансляции пяти эпизодов был приостановлен из-за спецоперации на Украине. В эфир проект вернулся 9 октября, но уже на новом канале - TET.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участницу шоу «Голос» в Финляндии отстранили из-за российского паспорта.

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