Турецкие льготы: Анкара просит Москву отсрочить платежи за газ

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В отличие от европейских лидеров, правительство стран Ближнего Востока задумывается о благополучии своих граждан.

Турция хочет, чтобы Россия продавала ей газ по скидке и позволила отсрочить платежи по нему. Об этом сообщил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в беседе с газетой Financial Times. Он отметил, что Анкара «активно настаивает» на обеспечение скидки на энергоресурс, который покупает у Москвы.

«Турция также просит российский „Газпром“ о возможности отсрочки платежа», — объяснил министр.

К слову, еще в начале этого месяца агентство Bloomberg сообщало, что турецкая сторона якобы призвала нашу страну частично отсрочить платежи за газ до 2024 года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек европейским странам «сложную зиму». По его мнению, основные последствия от случившихся мировых событий почувствуют сами жители Европы. Предстоящие неприятности обусловлены ограничениями поставок газа от главного поставщика — нашей страны. Однако Анкара, по словам лидера, с такими проблемами не должна столкнуться.

Стоит отметить, европейцы уже четко ощущают приближение холодов. Значительная часть населения выходит на улицы и показывает свое ярое возмущение позицией правительства. Люди публично сжигают счета за электроэнергию и жалуются на стремительно растущую стоимость жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Турция продает Украине боевые беспилотники.