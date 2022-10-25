Шольц улыбнулся на жалобу гражданина о дорогой жизни и мольбу поговорить с Путиным

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Политик откровенно игнорирует расстроенных граждан, вынужденных сводить концы с концами, зато красиво говорит про Украину.

Во время жалобы избирателя на слишком высокие цены, канцлер Германии Олаф Шольц загадочно улыбнулся. О странной реакции политика сообщило издание Anadolu.

Как отмечается в материале, избиратель недоволен, что платит восемь евро за донер (разновидность шавермы - Прим.ред.) и хочет вернуть прошлую стоимость товара. Он просил высокопоставленное лицо поговорить с российским президентом Владимиром Путиным в целях урегулирования ситуации.

«Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро, пожалуйста», — обратился к Шольцу мужчина.

Раздосадованному немцу канцлер ФРГ не ответил. Политик подарил дежурную улыбку смельчаку, сел в служебный автомобиль и удалился прочь.

К слову, на востоке Германии прошла волна массовых протестов против энергетической политики государства. Свыше семи тысяч разъяренных жителей встали на улицах в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

Сейчас Европа в буквальном смысле угасает на фоне глобального кризиса. Однако украинские союзники в лице западных лидеров ничуть не заботятся о жизни простого народа. Власти продолжают вести антироссийскую кампанию в корыстных целях, побуждая все больше людей идти на митинги. Ранее 5-tv.ru сообщал, как протестующие заблокировали дороги в Румынии, выступая против помощи Украине.