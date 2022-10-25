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Наибольшее количество жалоб поступает на возможность отправки и получения сообщений.

Глобальный сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp*. Это следует из данных сайта Downdetector.

Наибольшее количество жалоб поступает на возможность отправки и получения сообщений, а также на соединение с сервером. С проблемами столкнулись пользователи из Европы, России, Египта, Турции и Украины.

Официальных комментариев от компании Meta** не поступало.

Ранее сообщалось, что с 24 октября мессенджер перестанет работать на ряде устаревших смартфонов. В частности, лишатся возможности привычной коммуникации те, у кого iPhone 5 и iPhone 5 °C.

* — принадлежит Meta*, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.