Актер Иван Янковский про ювенальную юстицию на Западе: «Безумие»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lars Hallstrom; 5-tv.ru

Исполнитель главный роли новой драмы «Плакать нельзя» уверен, что защита должна приносить благо, а не калечить.

Ювенальная юстиция в Европе превратилась в бюрократического монстра. Прикрываясь защитой прав детей и обладая практически неограниченной юридической властью, ювеналы рушат семьи и калечат детскую психику.

Изнанку системы, формы и методы которой с каждым годом становятся без преувеличения бесчеловечными, резко раскритиковал актер Иван Янковский. На предпремьерном показе новинки российского кинематографа — фильма под названием «Плакать нельзя» он прокомментировал свое отношение к западной ювенальной юстиции. 5-tv.ru публикует эксклюзивный комментарий звезды.

«С той системой (Ювенальная юстиция. — прим. ред.), которая там царит, я не согласен. Это безумие какое-то, когда на твою семью могут „настучать“, отобрать твоего ребенка и он принадлежит государству. Мне кажется, это хаос какой-то. На мой взгляд, это недопустимо», — возмущен 31-летний актер.

Новая драма, которая вышла в прокат в кинотеатрах страны, показывает «истинное лицо» ювенальной системы Запада. Это история русской эмигрантки в Скандинавии, которая пытается в буквальном смысле отобрать своего сына у государства. Янковский исполнил роль русского парня, который пережил ужасы жизни в приемной скандинавской семье. Его сестру насиловал приемный отец-иностранец. Девочку никто не защитил, и она покончила с собой.

Эта тема близка артисту, так как в прошлом году он сам стал отцом. От союза с Дианой Пожарской у Ивана Янковского появился сын. Своего наследника он назвал в честь деда — культового советского актера Олега Янковского. И пока малыш еще учится говорить первые слова, звездный отец заявил, что он будет поддерживать его право на самовыражение, желание развиваться, но в рамках традиционных, неизвращенных Европой норм.

«Любой ребенок — человек. Мне кажется, в меру допустимой системы или направления он должен доказывать свою позицию, на то он и личность, человек. Дети так и должны расти. Но есть какие-то нормы. А касательного того, о чем картина, я поэтому согласился, потому что я хотел лично ощутить через кино весь этот ужас», — признался артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Янковский запечатлел первые шаги сына от Дианы Пожарской.