Уволен: стоит ли верить начальнику, если он грозится снизить зарплату?

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Некоторые недобросовестные работодатели любят оставлять честных сотрудников без денег. Имеют ли они на это право?

Как правило, зарплата является одним из первостепенных условий трудового контракта (договора — Прим. ред.). Если это правило не соблюдается, то соглашение составлено неверно и сотрудник имеет право на корректировку в части отражения в нем размера и порядка заработной платы. Об этом сообщил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

«Также в трудовом договоре должен быть пункт, согласно которому его условия могут меняться только по согласованию сторон. Поэтому и изменение размера выплачиваемого вознаграждения за труд, помимо желания работодателя, должно быть согласовано с работником», — объяснил он в беседе с «Российской газетой».

Размер оговоренной суммы может снизиться только в случае сокращения объема выполняемых обязанностей и рабочих часов. Эксперт сообщил, как недобросовестные работодатели намеревались урезать зарплату при переходе на дистанционный режим. Однако подобная практика быстро пресеклась из-за своевременной реакции Минтруда.

«Согласно ч. 1, 5 ст. 74 ТК РФ понижение зарплаты работнику при неизменности его должности возможно, только если изменились организационные или технологические условия труда, а также в связи с изменением режима рабочего времени», — заявил Соловьев.

Несмотря на извечный закон, некоторые схемы снижения заработной платы все-таки существуют. В основном это манипулирование касамо премиальных денег и смена объема должностных обязанностей. Например, по словам доктора юридических наук, перевод части оклада в премию, чтобы ее выплата зависела от размера выполненной работы, дисциплины или других показателей.

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