Принц Саудовской Аравии открыто хохочет над дедушкой Байденом

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Забавные оплошности престарелого президента смешны не только американцем, но и всему миру.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд открыто смеется над 79-летним американским лидером Джо Байденом и не уверен в ясности его ума. Информация об этом опубликовали в газете The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в саудовском правительстве.

В издании отмечается, что в частных беседах 37-летний кронпринц высмеивает многочисленные конфузы президента США. В том числе Мухаммед бен Сальман Аль Сауд рассказывал советникам, что Байден будучи вице-президентом не впечатлял его.

При этом наследный принц открыто признается, что бывший американский глава Дональд Трамп нравился ему больше. Как отмечается в материале, напряжение между Байденом и Мухаммед бен Сальман Аль Саудом стали причиной ухудшения американо-саудовских отношений.

Это объясняет нежелание нынешнего президента США присутствовать на встрече лидеров в июле. Саудовские должностные лица подчеркивали, что в тот день глава Белого дома был равнодушен и явно не желал продолжать мероприятие. Хотя, официальные американские лица утверждают обратное — Байден готовился ко встрече и уделял ей много времени и энергии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как престарелый Джо Байден потерялся в собственном саду.