«Футбольная команда»: Ольга Орлова рассказала о тяготах беременности

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Знаменитость рада своему положению, но даже в великом счастье есть свои минусы.

Певица и телеведущая Ольга Орлова ответила на волнующие вопросы поклонников. В свои 44-года звезда готовится стать мамой, поэтому публика пытается узнать у кумира новую информацию. Например, ранее артистка поехала в путешествие, поэтому фанаты беспокоятся о состоянии ребенка — хорошо ли беременная женщина перенесла сложный перелет?

Вокалистка поспешила успокоить подписчиков — все тяжелые хлопоты в ее жизни проходят под чутким руководством врача. Прежде чем полететь в Италию на семейный отдых, теледива проконсультировалась со специалистом.

Однако больше всего поклонников беспокоит вопрос об алкогольных напитках. Известно, что будущим родительницам противопоказано употреблять спиртное даже на ранних сроках беременности. Фанаты поинтересовались у звезды, не стала ли та игнорировать важное правило.

«Я не пью алкоголь с того момента, как забеременела. Сразу отвечаю на подобные вопросы: все остальное я делаю только с разрешения моего врача (полеты, процедуры, и тому подобное)», — написала телеведущая в личном блоге.

Один из подписчиков спросил у Орловой про будущего малыша: чувствует ли она какие-нибудь движения в животе. Сейчас артистка где-то в середине срока, в такое время ребенок начинает пинаться.

«Чувствую внутри футбольную команду», — со смехом ответила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная Орлова лишилась жизненно важного лекарства.