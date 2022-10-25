Возле здания запорожской телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль

Фото, видео: Telegram / alexandr_malkevich, donbass_segodnya, vestiukr; 5-tv.ru

Взрывной волной вынесло стекла до пятого этажа, а также слетела внешняя обшивка.

Возле здания запорожской телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе взорвался автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Взрывной волной вынесло стекла до пятого этажа, а также слетела внешняя обшивка. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

«Как же „эти“ („они“) боятся нас. Журналистов, которые честно выполняют свою работу», — прокомментировал произошедшее первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По его данным, пострадали пять человек из числа сотрудников телекомпании и оказавшихся рядом мирных жителей. Предварительно, мощность заложенного в автомобиль взрывного устройства составляла до двух килограмм в тротиловом эквиваленте.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заверил, что телеканал «ЗаТВ» продолжит свою работу, несмотря на произошедшее, без изменений в эфирной сетке.