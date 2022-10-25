Возле здания запорожской телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль
Фото, видео: Telegram / alexandr_malkevich, donbass_segodnya, vestiukr; 5-tv.ru
Взрывной волной вынесло стекла до пятого этажа, а также слетела внешняя обшивка.
Возле здания запорожской телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе взорвался автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Взрывной волной вынесло стекла до пятого этажа, а также слетела внешняя обшивка. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
«Как же „эти“ („они“) боятся нас. Журналистов, которые честно выполняют свою работу», — прокомментировал произошедшее первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
По его данным, пострадали пять человек из числа сотрудников телекомпании и оказавшихся рядом мирных жителей. Предварительно, мощность заложенного в автомобиль взрывного устройства составляла до двух килограмм в тротиловом эквиваленте.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заверил, что телеканал «ЗаТВ» продолжит свою работу, несмотря на произошедшее, без изменений в эфирной сетке.