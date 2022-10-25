Вырезают, в плен берут: сержант ДНР рассказал о новой тактике боя ВСУ

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Уверенности им придает американская военная техника. У противника нет предела жестокости и агрессии.

Украинские боевики кардинально изменили тактику боя при атаках на российские позиции. Об этом рассказал сержант из ДНР Алексей Шалыгин, вернувшийся из плена. Благодаря военной помощи США, противник ведет себя более агрессивно.

«Кардинально, можно сказать, изменился. Обычно артиллерия работает, стреляют, мы чисто заградительные там. В последнее время уже начали на „Хаммерах“, пулеметы на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают. А пехота уже их, небольшие группы, заскакивают и начинают — или в плен берут, или вырезают, убивают. Вот это так у них началось, наскоками», — цитирует РИА Новости бойца.

Собеседник агентства также отметил, что теперь противник не боится подходить совсем близко — такую уверенность им дают крупнокалиберные пулеметы. В стрелковом бою у ВСУ тоже развязаны руки. Дело в том, поясняет военный, что боевики очень быстро обмениваются информацией — все оснащены системами связи.

«У них, во-первых, связь у всех была, шлемы. Они между собой общались — буквально, начал с правой стороны пулемет бить наш какой-то, с позиций там дальше, позиция наша была. Они буквально, сколько, три минуты, он по рации — так и так, бьет пулемет с такого-то направления, накрой минометами. Тут же, две минуты: полетели туда мины, пулемет замолчал, все. Чуть что, они сразу за связь, сразу прикрыли их, и они дальше пошли», — рассказал сержант.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об исключительном героизме со стороны российского военнослужащего, который отличался неукротимым мужеством в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.