Криптопрогноз: что будет с виртуальными активами в ближайшие пять лет

Аналитик Быков спрогнозировал рост рынка криптовалют в ближайшие пять лет

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Эксперты не советуют покупать популярные в прошлом активы, а выбирать криптовалюту, которая «растет» на текущий момент.

На рынке криптовалют грядут перемены. Эксперты отмечают, что период затяжного «медвежьего» рынка скоро перейдет в новую фазу, сообщают «Известия».

На ближайшие пять лет даются самые благоприятные прогнозы. По мнению старшего аналитика компании Esperio Антона Быкова, перемены не заставят себя долго ждать. Он указал, что лидеры рынка 2017 года не смогли восстановить свои позиции на ралли 2021 года. Удача «улыбнулась» только паре монет, которые вернулись к пиковым значениям. Эксперт советует не рисковать и не торопиться с покупкой активов, популярных в прошлом.

«Рост рынка определенно будет. Можно заметить, что движение цен циклично и чем больше на рынок приходит профессиональных игроков, тем сильнее циклы зависят от глобальной ситуации на рынке», — считает Быков.

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Аналитик пояснил, что криптовалюта начала падать вместе с технологическими американскими акциями. Спад был зафиксирован в конце осени прошлого года. На текущий момент взаимосвязь NASDAQ и BTC остается по-прежнему высокой.

«Соответственно, чтобы начался рост, надо дождаться как минимум смены политики Федеральной резервной системы с текущей жесткой (повышение ставок и рост стоимости долларового фондирования) на более мягкую», — заявил эксперт.

Растущая инфляция в США отразится на состоянии рынка криптовалют, так как в стране фондовый рынок играет больную роль. Поэтому выигрышной стратегией станет покупка и аккумуляция надежных виртуальных активов.

«Наилучшей стратегией будет постепенная аккумуляция наиболее надежных цифровых активов: BTC и ETH», — пояснил Быков.

Что касается биткоина, то аналитик указал на низкую вероятность перемен в этой области. Он вряд ли перейдет на алгоритм PoS. Антон Быков подчеркнул, что именно биткоин является единственной децентрализованной валютой.

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