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Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе в Запорожской области. Об этом сообщили власти региона. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

По предварительным данным, возле здания телекомпании в городе взорвалась машина, передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.