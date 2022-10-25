Впал в забытье: Байден назвал Камалу Харрис «замечательным президентом» США

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Американский лидер ежедневно выдает такие заявления, что общественность пугается не на шутку: что если в следующий раз он случайно организует Третью мировую?

Что ни день — то приключения — по такому принципу последние месяцы живет президент США Джо Байден. Накануне он снова потерялся, не сумев сориентироваться в собственном саду, а затем назначил на пост главы государства вице-президента Камалу Харрис. Происходит это не в первый раз, но на сей раз событие особое: неожиданный «подарок» 79-летний демократ сделал политику в день ее рождения.

«Недавно также был день рождения Камалы. Ей исполнилось 30 лет. <…> C днем рождения замечательного президента!» — говорилось в стенограмме выступления Байдена, опубликованной на сайте Белого дома.

Байден назвал Камалу Харрис «замечательным президентом» США; IMAGO/CNP /MediaPunch

Безусловно, перепутал пожилой Джо Байден не только должность своей помощницы, но и ее возраст. На самом деле политику исполнилось 58 лет. Но судя по всему, реального президента США достоверность фактов мало заботит: о чем говорить, если он приписывает своему покойному сыну небывалую «трагическую смерть в Ираке»?

Ранее 5-tv.ru рассказал, как охранники спасали Байдена, заблудившегося в «райских кущах».