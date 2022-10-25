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Националистические идеи украинских боевиков и рядом не стоят с героической самоотверженностью военных РФ

В Минобороны России сообщили об исключительном героизме со стороны российского военнослужащего, который отличался неукротимым мужеством в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. За самоотверженные подвиги Александр Данилов был награжден самой престижной медалью в стране — «Золотая Звезда».

Боец рассказал, как его подразделение выполняло задачу в передовом отряде. Солдаты выдвинулись в лесополосу рядом с одним из населенных пунктов, после чего заняли позиции. Однако в этой же местности появилась украинская диверсионно-разведывательная группа. Она обнаружила российские войска и собиралась отступить с целью передачи информации украинским боевикам.

«Нарвались на двух командиров штурмовых групп, завязали с ними бой, в дальнейшем вышли прямо на мое КМП, в котором я находился вместе с командиром подразделения. Мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти. Буквально до последнего магазина вели бой и ждали прибытия штурмовой группы», — сообщил Данилов.

После прибытия группы, наши войска перешли в наступление. Тогда капитан Данилов решил вывести роту из-под атаки. Из-за разрыва снаряда радиусом в десять метров военнослужащий пострадал от минно-взрывной травмы, потерял дар речи и память на несколько дней.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о других подвигах российских военнослужащих на Украине.