Совпадение? Новый Элджей пришел покорять Ивлееву вместе с 50 конкурентами

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитая пара получила звание самых неопределенных возлюбленных. То они разводятся, то снова вместе. Какой план составлен в этот раз? И настоящий ли Элджей вообще?

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева устала от одиночества и решила найти любовь в рамках шоу на федеральном канале. Теперь за сердце звезды борется полсотни мужчин, готовых занять место ее спутника. Получится ли у Насти не прогадать с выбором?

Сама звезда ни раз откровенничала, что в таких делах доверяет интуиции. Именно это качество развито у артистки больше всего и в критических ситуациях никогда не подводит. Хотя, вероятно, также она выбрала и своего прошлого возлюбленного — рэпера Элджея. Их отношения казались сказкой, но даже у красивой истории есть конец.

Музыкант, кстати, не появился на шоу. Еще недавно артист раскритиковал перемены во внешности экс-супруги, указав на предательское исчезновение бровей у Ивлеевой. Это окончательно разрушило надежды поклонников на их воссоединение. Зато на программу явился очень похожий на Элджея мужчина, с такой же прической и свойственным ребяческим взглядом. Может быть, это не просто интересное совпадение, а продуманный план хитрого участника?

Теперь поклонникам Насти остается только гадать — кто из претендентов завоюет внимание сногсшибательной блондинки? Известно, что блогер с нетерпением ждет своего принца. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ивлеева даже пошла в тайский храм, в который приходят отчаянные женщины с мольбами о семейном счастье.